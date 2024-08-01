Матвиенко заявила о готовности вновь возглавить Совфед

Спикер СФ подчеркнула, чо ценит доверие и поддержку, которую ей оказывают.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила о готовности вновь занять должность председателя верхней палаты. Об этом она заявила на пресс-конференции по итогам весенней парламентской сессии.

По словам Матвиенко, она согласится вновь возглавить СФ, если сенаторы поддержат ее кандидатуру. Спикер подчеркнула, чо ценит доверие и поддержку, которую ей оказывают.

У нас замечательная команда единомышленников, я очень дорожу доверием сенаторов. Валентина Матвиенко, председатель Совета Федерации

Ранее Матвиенко заявила, что Россия никогда не отказывалась от мирных переговоров.

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