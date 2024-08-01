Матвиенко: Россия никогда не отказывалась от мирных переговоров

По ее словам, Россия с 2014 года настаивала на дипломатическом решении внутриукраинского кризиса.

Россия никогда не отказывалась от мирных переговоров. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на пресс-конференции по итогам весенней парламентской сессии.

По ее словам, Россия с 2014 года настаивала на дипломатическом решении внутриукраинского кризиса. Матвиенко напомнила, что для этих целей были подписаны Минские соглашения.

Вы прекрасно знаете, что нас обманули, использовали это время для накачивания Украины вооружением для того, чтобы она вооруженным путем решала конфликт. Валентина Матвиенко, председатель Совета Федерации

Ранее Матвиенко заявила, что СФ выполнил все поставленные на весеннюю сессию задачи.

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