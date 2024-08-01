Матвиенко: СФ выполнил все поставленные на весеннюю сессию задачи

По ее словам, с учетом грядущего заседания палаты будет принято более 330 законов.

Совет Федерации выполнил все поставленные на весеннюю сессию задачи. Об этом заявила спикер верхней палаты Валентина Матвиенко на пресс-конференции по итогам сессии.

По ее словам, с учетом грядущего заседания палаты будет принято более 330 законов. Матвиенко подчеркнула что основными приоритетами были выполнение поручений президента РФ в послании Федеральному собранию. Спикер Совфеда уточнила, что в целях реализации этого документа принят 51 закон.

Ранее Матвиенко призвала разработать меры по регулированию рекламы с услугами по списанию долгов.

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