Матвиенко рассказала о приоритетах работы Совфеда во время весенней сессии

Она подчеркнула, что эти направления нашли отражение в плане мероприятий на весеннюю сессию.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко рассказала о приоритетах работы ведомства во время весенней сессии. Об этом она сообщила на открытии весенней сессии Совфеда.

По словам Матвиенко, основное внимание будет уделено защищенности граждан, технологическом развитии страны и ее обороноспособности. Она подчеркнула, что эти направления нашли отражение в плане мероприятий на весеннюю сессию.

Прошу заместителей председателя СФ, каждого из вас, уважаемые коллеги, опираться именно на эти приоритеты в законотворческой деятельности и также в ходе работы в регионах. Валентина Матвиенко, председатель Совфеда

Ранее Матвиенко заявила, что мир увидел, что Запад не способен на сотрудничество.

Видео: Совет Федерации