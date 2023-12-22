Матвиенко рассказала о приоритетах работы Совфеда во время весенней сессии

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко рассказала о приоритетах работы ведомства во время весенней сессии. Об этом она сообщила на открытии весенней сессии Совфеда.
По словам Матвиенко, основное внимание будет уделено защищенности граждан, технологическом развитии страны и ее обороноспособности. Она подчеркнула, что эти направления нашли отражение в плане мероприятий на весеннюю сессию.
Прошу заместителей председателя СФ, каждого из вас, уважаемые коллеги, опираться именно на эти приоритеты в законотворческой деятельности и также в ходе работы в регионах.
Валентина Матвиенко, председатель Совфеда
Ранее Матвиенко заявила, что мир увидел, что Запад не способен на сотрудничество.
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