Матвиенко призвала оценить достаточность мер поддержки блокадников Ленинграда

В Совете Федерации рассказали о неоплатном долге перед защитниками города от нацистов.

Необходимо определить, какая дополнительная помощь необходима жителям блокадного Ленинграда, и обязательно оказать ее со стороны государства. Соответствующее заявление в рамка выступления на организационном комитете о подготовке празднования 80-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады сделала председатель верхней палаты парламента Валентина Матвиенко. Политик назвала эту памятную дату общенациональным праздником, который охватывает все регионы страны. Сенатор напомнила коллегам, что все меньше в живых остаются ветеранов, блокадников и защитников города, а Россия у них в неоплатном долгу.

Безусловно, государство уделяет особое внимание поддержке блокадников... Какая еще требуется помощь, и обязательно оказать ее. Наши дорогие ветераны должны чувствовать, что они окружены реальной заботой и их подвиг никем не забыт. Валентина Матвиенко, спикер СФ РФ

Валентина Матвиенко заметила, что противники ставили перед собой задачу уничтожить Ленинград и истребить советский народ. По мнению спикера СФ РФ, речь идет о бесчеловечных преступлениях нацизма, которые основывались на идеологии ненависти. Политики напомнила, что в геноциде участвовали не только немецкие войска, но также и добровольцы из европейских стран.

Матвиенко призвала Минтруд ускорить процедуру оформления инвалидности для участников СВО.

Фото и видео: Совет Федерации