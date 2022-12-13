Матвиенко призвала Минтруд ускорить процедуру оформления инвалидности для участников СВО

Врачам военных госпиталей приходится заполнять огромное число документов, дожидаться результатов анализов и решения комиссии.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала упростить процедуру оформления инвалидности для участников СВО. Свои пожелания в отношении Минтруда руководитель озучила в ходе Совета законодателей РФ.

Матвиенко напомнила, что оформление инвалидности для обычных граждан может длится до 6 месяцев: случае участников спецоперации сроки могут затянуться ещё больше, поскольку врачам военных госпиталей приходится заполнять огромное число документов, дожидаться результатов анализов и решения комиссии, что само по себе может занять до полутора месяцев.

Председатель обратилась к главе Министерства труда и социальной защиты Антону Котякову во время его доклада и натояла на личном участии министра в решении проблемы.

Ранее Матвиенко призвала не пиариться на помощи семьям бойцов СВО.

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