Матвиенко призвала не пиариться на помощи семьям бойцов СВО

Спикер Совета Федерации рассказала о важности поддержки бойцов и их семей.

Помощь семьям участников российской специальной военной операции на Украине нельзя превращать в формальность или пиар-акцию. Соответствующее заявление в рамках выступления на заседании Совета законодателей в Петербурге сделала спикер верхней палаты парламента Валентина Матвиенко. Сенатор пояснила коллегам, что не будет приводить конкретные примеры. Политик пояснила, что негативные случай носят единичный характер, но при этом каждый из них привлекает значительное внимание со стороны общества.

Но когда близким наших героев, семьям погибших вместо реальной помощи дарят совершенно неуместные подарки - конфеты, полотенца, шампуни и так далее, все это снимают на камеру и потом отчитываются в соцсетях, то ничего, кроме справедливого возмущения, у наших граждан это не вызывает. Валентина Матвиенко, спикер Совета Федерации

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Фото и видео: Совет Федерации