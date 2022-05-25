Матвиенко призвала не допустить "охоту на ведьм" в отношении покинувших Россию артистов

Один из сенаторов предложил ввести законодательные ограничения против них.

Спике Совета Федерации Валентина Матвиенко выступила против ограничений в отношении покинувших Россию артистов. Об этом она заявила на заседании Совфеда.

Один из сенаторов, Павел Тараканов, во время своего выступления отметил, что большинство артистов, блогеров и деятелей культуры покинули страну и выступили против спецоперации на Украине. Он предложил ввести законодательные ограничения против них. Однако Матвиенко выступила против подобной инициативы.

Надо, чтобы не было "охоты на ведьм", это самое плохое, если такое начнется. Валентина Матвиенко, спикер Совета Федерации

Ранее в Госдуме поддержали идею выхода России из Болонской системы образования.

Видео: Совет Федерации