По ее словам, от "охлаждения" рынка недвижимости не должны пострадать люди.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила ввести "прицельные" программы льготной ипотеки. Об этом она заявила в ходе заседания Cовета по развитию финансового рынка.

По словам Матвиенко, сейчас идет резкое сокращение программ субсидируемой ипотеки. Она подчеркнула, что вместе со снижением спроса произойдет снижение объемов нового строительства. Спикер Совфеда добавила, что это грожает программам региональным комплексного развития территорий

Мы считаем, что от "охлаждения" рынка недвижимости не должны пострадать люди". Валентина Матвиенко, спикер Совета Федерации

Ранее Матвиенко призвала разработать меры по регулированию рекламы с услугами по списанию долгов.

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