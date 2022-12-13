Она отметила, что мораторий позволит регионам быстро осваивать средства.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила наложить временный мораторий на закон о госзакупках. Об этом она заявила в ходе заседания палаты в среду.

Матвиенко отметила, что мораторий предлагается наложить до конца спецоперации. Она поручила вице-спикеру Совфеда Николаю Журавлеву подготовить обращение в правительство по этому вопросу. Также спикер отметила, что мораторий позволит регионам быстро осваивать средства, вкладывая их в развитие собственной инфраструктуры и в экономику.

Ранее Матвиенко призвала сенаторов проявить созидательный патриотизм.

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