Глава СФ призвала министра по строительству развивать соцнайм.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила бесплатно предоставлять квартиры многодетным семьям. Такое заявление представительница СФ сделала во время общения в верхней палате парламента РФ с главой министерства по строительству Иреком Файзуллиным. Она призвала чиновников выделять жилье данным категориям россиян "без разговоров".

Что касается многодетных семей, то вот просто сразу многодетной семье без разговоров тут же должна выделяться бесплатная квартира. Да, у регионовразные возможности, но тем не менее это нужно сделать правилом. Валентина Матвиенко, сенатор РФ

Матвиенко уточнила, что ее заявление выдвигается не лозунгом, так как в Петербурге многодетные семьи с тремя и более детьми после постановки на учет в течение года получали жилье. Она считает важным отказаться от спекуляций по данной теме (о социальной очереди на жилплощадь). В СФ призвали давать инвалидам, социально незащищенным слоям населения, ветеранам жилье с соцнайом, если государство не может сразу предоставить им бесплатные квартиры.

Давайте развивать соцнайм, строить побольше жилья, которое можно снять по доступной цене для молодой семьи, социально необеспеченной семьи и так далее. Валентина Матвиенко, сенатор РФ

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Фото и видео: YouTube / Совет Федерации