Матвиенко поздравила петербуржцев со 170-летием открытия Эрмитажа для публики

Матвиенко отметила, что в 2022 году в истории музея ещё одна значимая дата: 30-летие бессменной работы Михаила Пиотровского.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поздравила россиян со 170-летием открытия Эрмитажа для публики. В этот день он превратился из "места уединения" царственных особ в место для общества.

Эрмитаж – гордость России. Для нас, петербуржцев, он ещё и предмет большой любви. Валентина Матвиенко, спикер СовФеда

Матвиенко отметила, что в 2022 году в истории музея ещё одна значимая дата: 30-летие бессменной работы Михаила Пиотровского на посту директора музея.

Председатель Совета Федерации поздравила также руководителей, сотрудников, ветеранов Эрмитажа со 170-летием обретения статуса публичного музея.

Ранее стало известно, что Эрмитаж изменит режим работы из-за коронавируса.

Фото: Piter.tv