  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Матвиенко поздравила петербуржцев со 170-летием открытия Эрмитажа для публики
Сегодня, 12:23
138
nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Матвиенко поздравила петербуржцев со 170-летием открытия Эрмитажа для публики

0 0

Матвиенко отметила, что в 2022 году в истории музея ещё одна значимая дата: 30-летие бессменной работы Михаила Пиотровского.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поздравила россиян со 170-летием открытия Эрмитажа для публики. В этот день он превратился из "места уединения" царственных особ в место для общества.

Эрмитаж – гордость России. Для нас, петербуржцев, он ещё и предмет большой любви.

Валентина Матвиенко, спикер СовФеда

Матвиенко отметила, что в 2022 году в истории музея ещё одна значимая дата: 30-летие бессменной работы Михаила Пиотровского на посту директора музея.

Председатель Совета Федерации поздравила также руководителей, сотрудников, ветеранов Эрмитажа со 170-летием обретения статуса публичного музея.

Ранее стало известно, что Эрмитаж изменит режим работы из-за коронавируса.

Фото: Piter.tv

Теги: матвиенко, эрмитаж
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии