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Матвиенко поручила подготовить проект решения о приостановке участия в работе ПА ОБСЕ

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Спикер СФ РФ подержала предложение комитета по международной политике.

Председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко поручила профильному комитету по международным делам в верхней палате парламента подготовить к следующему пленарному заседанию, которое запланировано на третье июля, проект решения законодателей страны о приостановке участия российской делегации в работе Парламентской ассамблеи ОБСЕ.

Последний пример, когда Румыния отказала в выдаче виз российской делегации - это та черта, дальше которой мы не будем терпеть такое отношение..... Подготовить все необходимое, чтобы принять совместное решение о приостановке деятельности национальной делегации в работе ПА ОБСЕ. Потеряет только ПА.

Валентина Матвиенко, спикер СФ РФ

Ранее с подобной инициативой на заседании выступил первый заместитель председателя комитета по международным делам Владимир Джабаров. Сенатор предложил приостановить участие российской делегации в работе ПА ОБСЕ. Он отметил, что данная позиция согласована с депутатами Государственной Думы.

Матвиенко призвала регионы биться за каждую сельскую школу.

Фото и видео: Совет Федерации

Теги: валентина матвиенко, обсе, совет федерации
Категории: Лента новостей, Тема дня, Новости России,

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