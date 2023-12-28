Матвиенко поручила подготовить проект решения о приостановке участия в работе ПА ОБСЕ

Спикер СФ РФ подержала предложение комитета по международной политике.

Председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко поручила профильному комитету по международным делам в верхней палате парламента подготовить к следующему пленарному заседанию, которое запланировано на третье июля, проект решения законодателей страны о приостановке участия российской делегации в работе Парламентской ассамблеи ОБСЕ.

Последний пример, когда Румыния отказала в выдаче виз российской делегации - это та черта, дальше которой мы не будем терпеть такое отношение..... Подготовить все необходимое, чтобы принять совместное решение о приостановке деятельности национальной делегации в работе ПА ОБСЕ. Потеряет только ПА. Валентина Матвиенко, спикер СФ РФ

Ранее с подобной инициативой на заседании выступил первый заместитель председателя комитета по международным делам Владимир Джабаров. Сенатор предложил приостановить участие российской делегации в работе ПА ОБСЕ. Он отметил, что данная позиция согласована с депутатами Государственной Думы.

Матвиенко призвала регионы биться за каждую сельскую школу.

Фото и видео: Совет Федерации