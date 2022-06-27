Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала заморозку счетов россиян за рубежом геноцидом. Об этом она заявила в эфире телеканала СТВ.
Матвиенко отметила, что заморозка счетов произошла без суда и следствия. По ее словам, это происходит по "этническому принципу". С аналогичной ситуацией также столкнулись граждане Белоруссии, чьи счета также были заморожены.
Это же дискриминация, это геноцид.
Валентина Матвиенко, председатель Совета Федерации
Ранее Матвиенко сообщила, что Россия и Белоруссия будут активно переходить на расчеты в нацвалютах.
Видео: YouTube / Совет Федерации
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