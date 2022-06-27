Она отметила, что заморозка счетов произошла без суда и следствия.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала заморозку счетов россиян за рубежом геноцидом. Об этом она заявила в эфире телеканала СТВ.

Матвиенко отметила, что заморозка счетов произошла без суда и следствия. По ее словам, это происходит по "этническому принципу". С аналогичной ситуацией также столкнулись граждане Белоруссии, чьи счета также были заморожены.

Это же дискриминация, это геноцид. Валентина Матвиенко, председатель Совета Федерации

Ранее Матвиенко сообщила, что Россия и Белоруссия будут активно переходить на расчеты в нацвалютах.

Видео: YouTube / Совет Федерации