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Матвиенко: Россия и Белоруссия будут активно переходить на расчеты в нацвалютах

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По ее словам, работа правительствами двух стран в этом направлении уже активно ведется.

Россия и Белоруссия будут активно переходить на расчеты в национальных валютах. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в интервью телеканалу СТВ.

По ее словам, работа правительствами двух стран в этом направлении уже активно ведется. Матвиенко заявила, что актуальность темы нацвалюты возросла после дискредитации доллара и евро в результате действий Запада.

Мы можем реально показать миру, что такое надежная финансовая гавань.

Валентина Матвиенко, председатель Совета Федерации

Ранее Матвиенко назвала отказ в визах делегатам на ПА ОБСЕ беспределом.

Видео: YouTube / Совет Федерации

Теги: белоруссия, валентина матвиенко, национальная валюта, расчеты, россия, совет федерации
Категории: Лента новостей, Новости России,

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