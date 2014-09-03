Матвиенко: Россия и Белоруссия будут активно переходить на расчеты в нацвалютах

По ее словам, работа правительствами двух стран в этом направлении уже активно ведется.

Россия и Белоруссия будут активно переходить на расчеты в национальных валютах. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в интервью телеканалу СТВ.

По ее словам, работа правительствами двух стран в этом направлении уже активно ведется. Матвиенко заявила, что актуальность темы нацвалюты возросла после дискредитации доллара и евро в результате действий Запада.

Мы можем реально показать миру, что такое надежная финансовая гавань. Валентина Матвиенко, председатель Совета Федерации

Ранее Матвиенко назвала отказ в визах делегатам на ПА ОБСЕ беспределом.

Видео: YouTube / Совет Федерации