Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала сотрудничество с Таджикистаном одним из приоритетов. Об этом она заявила в рамках визита в Душанбе.
По ее словам, Россия и Таджикистан поступательно развивают отношения стратегического партнерства и союзничества. Матвиенко подчеркнула, что обе страны успешно сотрудничают в сферах образования, науки и культуры.
Полагаю, что мы можем говорить о существовании общего культурного пространства России и Таджикистана и сохранении национальных культур, традиций.
Валентина Матвиенко, председатель Совета Федерации
Ранее мы сообщали, что Совфед одобрил закон о лишении прав за скрытие госномеров.
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