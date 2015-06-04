По ее словам, обе страны успешно сотрудничают в сферах образования, науки и культуры.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала сотрудничество с Таджикистаном одним из приоритетов. Об этом она заявила в рамках визита в Душанбе.

По ее словам, Россия и Таджикистан поступательно развивают отношения стратегического партнерства и союзничества. Матвиенко подчеркнула, что обе страны успешно сотрудничают в сферах образования, науки и культуры.

Полагаю, что мы можем говорить о существовании общего культурного пространства России и Таджикистана и сохранении национальных культур, традиций. Валентина Матвиенко, председатель Совета Федерации

Ранее мы сообщали, что Совфед одобрил закон о лишении прав за скрытие госномеров.

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