Матвиенко: молодежь задает тренды в сфере экологии

Она считает, что бережно относиться к окружающей среде должны не только граждане, но и бизнес.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что молодежь задает тренды в сфере экологии. Об этом она рассказала в интервью телеканалу "Россия 24".

По ее словам, для молодых людей отказ от пластиковой посуды и поход в магазин со своей сумкой является обычным делом. Матвиенко подчеркнула, что именно молодежь чаще других участвует в экологических акциях. Председатель СФ считает, что бережно относиться к окружающей среде должны не только граждане, но и бизнес.

Ранее Матвиенко заявила, что Россия обладает бесценным опытом сотрудничества с исламским миром.

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