  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 14:25
123
d_s_sarkisov Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Матвиенко: молодежь задает тренды в сфере экологии

0 0

Она считает, что бережно относиться к окружающей среде должны не только граждане, но и бизнес.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что молодежь задает тренды в сфере экологии. Об этом она рассказала в интервью телеканалу "Россия 24".

По ее словам, для молодых людей отказ от пластиковой посуды и поход в магазин со своей сумкой является обычным делом. Матвиенко подчеркнула, что именно молодежь чаще других участвует в экологических акциях. Председатель СФ считает, что бережно относиться к окружающей среде должны не только граждане, но и бизнес.

Ранее Матвиенко заявила, что Россия обладает бесценным опытом сотрудничества с исламским миром.

Видео: Совет Федерации

Теги: валентина матвиенко, молодежь, совет федерации, тренды, экология
Категории: Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии