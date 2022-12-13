Матвиенко: Россия обладает бесценным опытом сотрудничества с исламским миром

Она подчеркнула, что исламские страны проявили себя как надежные партнеры.

Россия обладает бесценным опытом сотрудничества с исламским миром. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в видеообращении по случаю открытия XIV Международного экономического форума "Россия – Исламский мир: KazanForum".

По ее словам, у нынешнего формата площадки есть все основания выйти на новый уровень и стать более успешным. Матвиенко отметила, что форум востребован из-за его объединяющей повестки. Также спикер Совфеда подчеркнула, что исламские страны проявили себя как надежные партнеры в условиях формирования нового многополярного мироустройства.

Ранее Матвиенко призвала оценить достаточность мер поддержки блокадников Ленинграда.

Видео: Совет Федерации