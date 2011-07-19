Матвиенко: избыточные административные нормы мешают более динамичному развитию соцсферы

Спикер Совфеда считает, что все правила должны быть четкими и выполнимыми.

Избыточные административные нормы мешают более динамичному развитию соцсферы. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на пленарном заседании пятого Форума социальных инноваций регионов.

По ее словам, необходимо пересмотреть и сократить избыточные правила и требования безопасности. Матвиенко подчеркнула, что они нередко противоречат друг другу и не учитывают новые подходы и технологии. Спикер Совфеда считает, что все правила должны быть четкими и выполнимыми.

Ранее Матвиенко заявила, что Россия "держит удар" и уверенно идет вперед, несмотря на мощное давление Запада.

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