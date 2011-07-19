Матвиенко: избыточные административные нормы мешают более динамичному развитию соцсферы

Избыточные административные нормы мешают более динамичному развитию соцсферы. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на пленарном заседании пятого Форума социальных инноваций регионов.
По ее словам, необходимо пересмотреть и сократить избыточные правила и требования безопасности. Матвиенко подчеркнула, что они нередко противоречат друг другу и не учитывают новые подходы и технологии. Спикер Совфеда считает, что все правила должны быть четкими и выполнимыми.
Ранее Матвиенко заявила, что Россия "держит удар" и уверенно идет вперед, несмотря на мощное давление Запада.
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