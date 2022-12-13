Матвиенко: Совфед перенес заседание с 1 марта на 22 февраля по просьбе правительства

По ее словам, до 1 марта необходимо принять несколько законов.

Совет Федерации перенес заседание с 1 марта на 22 февраля по просьбе правительства. Об этом сообщила спикер СФ Валентина Матвиенко в ходе заседания палаты.

По ее словам, правительство обратилось с просьбой в Совфед о переносе, поскольку до 1 марта необходимо принять несколько законов. Эти законы касаются Налогового и Бюджетного кодекса, чтобы они заработали с нового месяца. Также Матвиенко предложила не верить домыслам, касающимся заседаний палаты, и ориентироваться на официальный сайт.

Ранее Матвиенко призвала использовать все каналы для освобождения Марата Касема.

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