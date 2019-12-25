Матчи чемпионата Европы по футболу в Петербурге пройдут с периметрами безопасности

О мерах во время матчей рассказал губернатор.

В четверг, 3 декабря, губернатор Петербурга Александр Беглов рассказал на совещании, какие меры примут при проведении матчей Чемпионата Европы по футболу в следующем году. Об этом сообщили в Смольном.

По словам градоначальника, такие спортивные мероприятия должны быть организованы на самом высоком уровне. С учетом опыта чемпионата мира по футболу в 2018 году и требований УЕФА, Петербург может сделать все для безопасности игроков и болельщиков. Например, на территорию "Газпром Арены" пропустят через семь пунктов контроля, внутрь попадут только зрители с билетами и граждане, живущие и работающие на закрытой территории.

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