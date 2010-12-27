Матч с Испанией "продлит" работу петербургской подземки

В день проведения футбольного матча с Испанией изменится график работы петербургской подземки.

В день проведения футбольного матча с Испанией изменится график работы метро Петербурга. Об этом пишет "Фонтанка".



Свою работу продлят станции "Выборгская", "Крестовский остров", "Чкаловская", "Петроградская", "Черная речка", которые будут открыты на вход до 1:30, а все остальные станции будут работать на выход до 2.00.



Такая информация появилась на сайте РФС 8 ноября.



Для тех, кто планирует осуществить маршрут через Яхтенный мост, будет организована работа трамвайных маршрутов № 19 (Лахтинский разлив – ст. м. "Старая деревня"), №48 (Лахтинский разлив – ст. м. "Черная речка").



Помимо этого, для доставки болельщиков будет обеспечена работа автобусов-шаттлов, подвозящих людей к вышеуказанным станциям метро.



Также к 10 ноября будет определен перечень маршрутов рейсовых автобусов, для доставки зрителей в участки города, где нет пешей доступности до станций метрополитена (порядка 15 маршрутов).