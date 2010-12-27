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Матч отбора на Чемпионат мира по футболу 2018 переиграют
Сегодня, 8:06
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lesjasap
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Матч отбора на Чемпионат мира по футболу 2018 переиграют

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Международная федерация футбола объявила о перегигровке одного из отборочных матчей на ЧМ-2018. Такое решение было принято из-за нечестного судейства. К арбитру Джозефу Лэмпти, который отвечал за проведение игры, применили суровое наказание - пожизненную дисквалификацию. Решение вступило в силу в марте 2017 года.
 
Команды из ЮАР и Сенегала встретились на поле в ноябре 2016 года. Игра закончилась со счетом 2:1 в пользу ЮАР. Футболисты сыграют еще раз в ноябре этого года. Точная дата матча пока что не установлена. 
 
Напомним, что команды выступали в группе D, в которой также участвовали сборные Буркина-Фасо и Кабо-Верде.
Теги: отбор , сборные по футболу , сенигал , футбол , чм-2018 , юар
Категории: Мировые новости

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