Матч отбора на Чемпионат мира по футболу 2018 переиграют

Международная федерация футбола объявила о перегигровке одного из отборочных матчей на ЧМ-2018. Такое решение было принято из-за нечестного судейства. К арбитру Джозефу Лэмпти, который отвечал за проведение игры, применили суровое наказание - пожизненную дисквалификацию. Решение вступило в силу в марте 2017 года.

Команды из ЮАР и Сенегала встретились на поле в ноябре 2016 года. Игра закончилась со счетом 2:1 в пользу ЮАР. Футболисты сыграют еще раз в ноябре этого года. Точная дата матча пока что не установлена.

Напомним, что команды выступали в группе D, в которой также участвовали сборные Буркина-Фасо и Кабо-Верде.