Матч "Зенит" и "СКА-Хабаровск" ограничит движение на Крестовском острове

КРТИ просит заранее прибывать на матч.

13 мая введут ограничения движения транспортных средств. Сообщает пресс-служба Комитета по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга.

С 00.00 до 18.00 13 мая в связи с проведением матча "Зенит" и "СКА-Хабаровск" будут введены следующие временные ограничения движения транспорта:

На Крестовском острове подъезд к стадиону и расположенным вблизи парковкам будет запрещён. Вводится запрет парковки транспортных средств на улично-дорожной сети на подъездах к стадиону "Санкт-Петербург" со стороны Петроградской стороны и Приморского района. При несоблюдении правил остановки или стоянки транспортные средства будут эвакуированы;

Будет изменена схема движения на съезде с Тучкова моста, по проспекту Добролюбова, Зоологическому переулку;

По Кронверкской набережной будет организовано одностороннее движение в сторону Каменноостровского проспекта;

Въезд на Крестовский проспект и Южную дорогу будет ограничен, в том числе для такси;

После матча движение транспорта будет прекращено на участке Приморского проспекта от Беговой улицы до Яхтенной, а также по Яхтенной улице от Приморского проспекта до улицы Савушкина.

Для размещения специальных транспортных средств маломобильных групп граждан у БЦ "Петровский" (Петровская коса, д. 2) будет доступна парковка на 60 машино-мест.

Ранее Piter.TV писал об ограничениях в центре Петербурга во время проведения книжного салона.

Фото: КРТИ