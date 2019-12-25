Матч "Зенит" - "Спартак" 16 декабря ограничит движение на Крестовском острове

Игра начнется в 20:00.

В среду, 16 декабря, в Петербурге пройдет матч "Зенита" против "Спартака". В связи с этим движение транспорта в городе будет ограничено. Об этом сообщила пресс-служба комитета по развитию транспортной инфраструктуры.

Движение транспорта будет прекращено с 00:00 до 24:00 16-го декабря по улице Савиной в направлении от Петровской площади к Большому Петровскому мосту, а также по мосту от улицы Савиной к Южной дороге. Набережная Гребного канала от переулка Бодрова к Северной дороге, Крестовский проспект от улицы Рюхина к Южной дороге, Южная дорога от Крестовского проспекта к Теннисной аллее, Северная дорога от переулка Бодрова к Велосипедной аллее.

С 17:00 до 23:00 — движение будет запрещено по набережной Мартынова от улицы Рюхина от набережной Гребного канала, Теннисной аллее от Южной дороги, Велосипедной аллее от Северной дороги. В этот период въезд будет запрещен по улице Рюхина от дома №1 по Кемской улице к Морскому проспекту.

С 20:00 до 24:00 водителям будет не проехать по Яхтенной улице от улицы Савушкина до Яхтенного моста, Приморскому проспекту от Беговой улицы до Яхтенной улицы.

С 17:00 до 23:00 на Теннисной и Велосипедной аллеям введут двустороннее движение.

Напомним, клубы сразятся в рамках 19-го тура РПЛ. Матч на "Газпром Арене" начнется в 20:00.

Фото: Piter.TV