Московский "Спартак" проиграл "Сочи" со счетом 0:3

Первый гол забил эквадорский хавбек хозяев Кристиан Нобоа. Несмотря на численное преимущество, красно-белым не удалось забить в ворота соперника.

Московский футбольный клуб "Спартак" проиграл в гостевом матче против "Сочи" в рамках 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом стало известно в понедельник, 13 декабря.

Команды встретились на поле в Сочи. На 28-й минуте счет открыл эквадорский хавбек хозяев Кристиан Нобоа. Он забил гол с пенальти. Затем, на 66-й минуте команда осталась вдесятером. Арбитр показал красную карточку. "Спартаку" не удалось сравнять счет, несмотря на численное преимущество.

Под конец матча в ворота красно-белых прилетел еще один гол. На этот раз отличился Ивелин Попов. В добавленное время сочинскому футболисту Артуру Юсупову удалось забить третий гол.

Ранее мы сообщили, что "Зенит" встретится с "Бетисом" в стыковых матчах Лиги Европы.

Видео: Youtube/Sochi Football Club