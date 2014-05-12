Мастеровой двор Конюшенного ведомства планируют приспособить под апартаменты

Сейчас на объекте проходят на ремонтно-реставрационные работы.

Здание, расположенное на углу канала Грибоедова и Конюшенной площади будет приспособлено под комплекс апартаментов. О будущей судьбе Мастерового двора Конюшенного ведомства Piter.tv узнал от пресс-службы комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников (КГИОП).

В настоящее время здание находится в частной собственности, а совсем недавно Государственная административно-техническая инспекция (ГАТИ) выдала ордер на ремонтно-реставрационные работы на объекте. Эти работы проводятся на основании разрешения КГИОП на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия и разрешения на строительство на объекте культурного наследия регионального значения, которым и является Мастеровой двор.

Работы стартовали 21 мая этого года и завершатся 10 октября 2023 года. Заказчиком выступает общество с ограниченной ответственностью "Производственное объединение "Управление строительными проектами – монолит" – объявлено, что будут выполнены работы по ремонту, реставрации и приспособлению объекта для современного использования под комплекс апартаментов.

В 2019-м году московская компания A Project Development приостанавливала реконструкцию здания на Конюшенной пл., 2 лит. Д – таков юридический адрес Мастерового двора. Как сообщал РБК, причиной стала необходимость произвести финансовую реструктуризацию компании. Строительная компания проходила процедуру банкротства по иску "Промсвязьбанка".

Мастеровой двор Конюшенного ведомства был построен в середине XVIII века, а позже перестраивался архитекторами Луиджи Руской и Александром Буржуа, затем в XX веке комплекс получил надстройку. До недавнего времени здание использовалось как бизнес-центр.

Фото: Piter.tv