Массовая закалка: В Петербурге прошли крещенские купания

В Петербурге прошли крещенские купания! В городе было организовано 24 купели, чтобы каждый желающий смог окунуться и закалиться.

Огромное количество смелых, решительных и морозоустойчивых людей собрались сегодня здесь - у Петропавловской крепости. Некоторые из них даже заняли очередь с ночи. Все они пришли с одной целью - окунуться в купель со святой водой. Но съемочная группа PiterTV сюда пришла не купаться, а пришла пообщаться с этими смельчаками и узнать что ими движет.

Те, кто пришел окунуться впервые - ныряют с опаской, а заядлые моржи выходят из купели с очень уверенным видом. Как объяняют сами смельчаки – они приходят сюда очиститься, закалиться.

В самой купели дежурили спасатели , а волонтеры контролировали процесс купания так, чтобы люди не мерзли. Также, на пляже было несколько автомобилей скорой помощи.

Всего в городе работало 24 купели. Каждый желающий смог окунуться в ледяную водицу и закалить тело и дух.

Видео и фото - PiterTV

Вера Иптышева, Ксения Крохина