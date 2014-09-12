  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Массовая вакцинация весенних призывников проходит в военных частях Ленобласти
Сегодня, 11:36
205
vestnick Добавить в Яндекс.Новости

Массовая вакцинация весенних призывников проходит в военных частях Ленобласти

0 0

Новобранцы, ранее не болевшие коронавирусом и не имеющие антител к инфекции, прививаются в частях Западного военного округа.

Со старта весенней кампании по призыву на срочную службу в общевойсковых частях Западного военного округа идет массовая вакцинация военнослужащих от коронавируса. Пресс-служба ЗВО сообщает о более чем 600 новобранцах, сделавших прививку в медицинских пунктах соединений. В сообщении подчеркивается, что прививка является добровольной. 

Каждой прививке предшествует тщательный медосмотр, выявляющий возможные противопоказания, а участвовать в вакцинации могут военнослужащие ранее не болевшие COVID-19 и не имеющие антител к инфекции. Вакцинация также проходит в два этапа - второй компонент солдату вкалывают через 21 день после первого. После этого призывник получает сертификат о сделанной профилактической прививке против коронавируса.

Ранее Минобороны России выделило 350 коек в регионах для борьбы с COVID-19. 

Фото: пресс-служба Западного военного округа 

 

 

Теги: covid-19, вакцинация в армии, западный военный округ, коронавирус, пандемия, прививка для новобранцев
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии