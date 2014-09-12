Массовая вакцинация весенних призывников проходит в военных частях Ленобласти

Новобранцы, ранее не болевшие коронавирусом и не имеющие антител к инфекции, прививаются в частях Западного военного округа.

Со старта весенней кампании по призыву на срочную службу в общевойсковых частях Западного военного округа идет массовая вакцинация военнослужащих от коронавируса. Пресс-служба ЗВО сообщает о более чем 600 новобранцах, сделавших прививку в медицинских пунктах соединений. В сообщении подчеркивается, что прививка является добровольной.

Каждой прививке предшествует тщательный медосмотр, выявляющий возможные противопоказания, а участвовать в вакцинации могут военнослужащие ранее не болевшие COVID-19 и не имеющие антител к инфекции. Вакцинация также проходит в два этапа - второй компонент солдату вкалывают через 21 день после первого. После этого призывник получает сертификат о сделанной профилактической прививке против коронавируса.

Ранее Минобороны России выделило 350 коек в регионах для борьбы с COVID-19.

Фото: пресс-служба Западного военного округа