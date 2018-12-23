Масленица: чрезмерная доза мучного вредит здоровью

Врач терапевт, гастроэнтеролог Константин Саладин рассказал журналистам PITER.TV о том, что чрезмерное количество мучного вредит здоровью.

Сегодня, 4 марта, в России начинают отмечать праздник проводов зимы - масленицу. Многие любят и ждут этот праздник, чтобы отведать любимое лакомство - блины. Всю неделю столы россиян будут ломиться от блинов с разными начинками, но не стоит забывать, что чрезмерное употребление мучного вредит здоровью.

Петербургский терапевт, гастроэнтеролог Константин Саладин рекомендует воздержаться от чрезмерного поедания мучного. Во всем важно соблюдать норму. Особенно в вопросах, которые касаются здоровья.

Есть блины на завтрак, обед и ужин на протяжении целой недели не является безопасным для вашего здоровья. Особенно, для органов желудочно-кишечного тракта, в частности, для желудка. Все-таки лучше избегать такого варианта диеты. Если вы чувствуете, что вы все-таки переели свою дневную норму блинов, то все таки может вечером выпить ферментные препараты, либо если жалобы у вас сохраняются на чувство переедания, переполнения желудка, какие-то еще симптомы - лучше все таки обратиться за квалифицированной медпомощью. Константин Саладин, врач терапевт, гастроэнтеролог

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