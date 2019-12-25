Машинист поезда Луга-Петербург предупредил пассажиров о коронавирусе под похоронный марш

Вскоре после инцидента сотрудника ОЖД уволили.

В Петербурге уволили машиниста поезда Луга – Петербург, который чересчур оригинально преподнес пассажирам объявление о симптомах коронавируса и профилактике инфекции. 19 марта мужчина включил фоном к объявлению похоронный марш Фридерика Шопена, сообщила "Фонтанка".

Инцидент не остался без внимания: вскоре в Октябрьской железной дороге похоронный марш "сыграли" уже должности машиниста – его уволили. Остальная бригада сотрудников осталась трудиться на ОЖД.

Ранее мы рассказывали, что поезд "Таллин - Петербург - Москва" перестанет ходить с 20 марта.

Фото: pixabay