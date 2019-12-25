Поезд "Таллин - Петербург - Москва" перестанет ходить с 20 марта

Тем, кто уже купил билеты, стоит обратиться в кассы, чтобы вернуть деньги.

Движение пассажирского поезда сообщением Таллин-Петербург-Москва временно приостанавливается с 20 марта в связи с распространением коронавируса. Об этом сообщила Eesti Raudtee (Эстонская железная дорога).

Тем, кто уже купил билеты, стоит обратиться в кассы, чтобы вернуть деньги.

В самой Эстонии 12 марта было введено чрезвычайное положение. Он продлится до 1 мая, если не будет принято иного решения.

Авиакомпания "Россия" с 20 марта закроет полеты из Петербурга в Лондон.

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