Машина скорой помощи застряла в сугробе в Адмиралтейском районе

Машину удалось вытолкнуть с седьмого раза.

Машина скорой помощи застряла в сугробе на проезжей части в Адмиралтейском районе Петербурга. Об этом рассказала петербурженка в социальных сетях.

По словам горожанки, автомобиль застрял в снегу.

Чтобы тебя довезли до больницы, надо помочь, чтобы она выехала, потому что никто ничего не убирает. Вот так вот классно у нас. Спасибо Беглову! прокомментировала петербурженка в видео

По данным "Фонтанки", инцидент произошел вечером, около 16:40, у дома 8 по Псковской улице. Машину удалось вытолкнуть с седьмого раза.

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Видео: Instagram / marusya_mariinsky_mua_88_