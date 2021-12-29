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Машина скорой помощи застряла в сугробе в Адмиралтейском районе

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Машину удалось вытолкнуть с седьмого раза. 

Машина скорой помощи застряла в сугробе на проезжей части в Адмиралтейском районе Петербурга. Об этом рассказала петербурженка в социальных сетях. 

По словам горожанки, автомобиль застрял в снегу.

Чтобы тебя довезли до больницы, надо помочь, чтобы она выехала, потому что никто ничего не убирает. Вот так вот классно у нас. Спасибо Беглову!

прокомментировала петербурженка в видео 

По данным "Фонтанки", инцидент произошел вечером, около 16:40, у дома 8 по Псковской улице. Машину удалось вытолкнуть с седьмого раза. 

Ранее в "Мостотресте" объяснили каток в подземной переходе у "Гостиного двора".  Молодежь нашла себе новое развлечение, однако ситуация не забавна, а опасна.

Видео: Instagram / marusya_mariinsky_mua_88_

Теги: автомобиль, застрял, скорая помощь, снег
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, Картина дня,

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