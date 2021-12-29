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Машина сервиса доставки еды снесла остановку на северо-западе Петербурга
Сегодня, 12:07
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Alena_Zinovieva Добавить в Яндекс.Новости

Машина сервиса доставки еды снесла остановку на северо-западе Петербурга

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Автомобиль затормозил благодаря столбу.

Днем 28 января в Приморском районе Петербурга произошла авария. У перекрестка Долгоозерной и Планерной улиц машина доставки еды снесла остановку. В сети появилась фотография с места происшествия.

На снимке видно, что после удара автомобиля конструкция накренилась. Машина смогла затормозить благодаря столбу. О пострадавших ничего не сообщается.

Ранее мы писали, что беременная женщина пострадала в аварии на ЗСД.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / Oleg Zholudeff

Теги: авария
Категории: Новости СПб, Лента новостей, Происшествия, ДТП,

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