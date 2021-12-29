Машина сервиса доставки еды снесла остановку на северо-западе Петербурга

Автомобиль затормозил благодаря столбу.

Днем 28 января в Приморском районе Петербурга произошла авария. У перекрестка Долгоозерной и Планерной улиц машина доставки еды снесла остановку. В сети появилась фотография с места происшествия.

На снимке видно, что после удара автомобиля конструкция накренилась. Машина смогла затормозить благодаря столбу. О пострадавших ничего не сообщается.

Ранее мы писали, что беременная женщина пострадала в аварии на ЗСД.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / Oleg Zholudeff