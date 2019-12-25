Утром Петербург окутала мартовская метель

Во второй половине дня ожидаются прояснения.

В четверг, 19 марта, на погоду в Петербурге окажет влияние тыловая часть циклона, уходящего в Предуралье. Об этом в Facebook сообщил ведущий синоптик центра "Фобос" Михаил Леус.

В Петербурге в первую половину дня будет облачно, во второй половине дня ожидаются прояснения. Воздух прогреется до +4..+6 градусов, ветер будет дуть со скоростью 5-10 м/с с запада. Также в первой половине дня будут идти дождь и снег.

Атмосферное давление будет расти и составит 756 мм рт. ст.

Самая низкая температура в Петербурге 19 марта была зафиксирована в 1963 году, тогда столбик термометра опустился до -26 градусов, самым теплым этот день был в 1990 году – плюс 14 градусов.

Фото: pixabay