Маршрутка врезалась в трактор на "Коле", в больницу попали двое человек

Авария между маршруткой и трактором отправила двух человек в больницу.

Вечером 20 декабря на трассе “Кола” произошло серьезное ДТП с участием маршрутки. В результате аварии пострадало два человека. Об этом сообщают представители ГИБДД по региону.

Сообщается, что маршрутное такси с пассажирами следовало по маршруту номер 575. Неожиданно транспорт столкнулся с трактором-погрузчиком на 17 километре пути. Травмы получил 32-летний машинист трактора и 46-летняя женщина в маршрутке. Пострадавшие госпитализированы. Врачи оценивают состояние пациентов как средней тяжести.

В настоящее время делом занимаются сотрудники правоохранительных органов.