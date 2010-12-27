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Маршрутка врезалась в трактор на "Коле", в больницу попали двое человек
Сегодня, 8:48
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lesjasap
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Маршрутка врезалась в трактор на "Коле", в больницу попали двое человек

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Авария между маршруткой и трактором отправила двух человек в больницу.

Вечером 20 декабря на трассе “Кола” произошло серьезное ДТП с участием маршрутки. В результате аварии пострадало два человека. Об этом сообщают представители ГИБДД по региону. 
 
Сообщается, что маршрутное такси с пассажирами следовало по маршруту номер 575. Неожиданно транспорт столкнулся с трактором-погрузчиком на 17 километре пути. Травмы получил 32-летний машинист трактора и 46-летняя женщина в маршрутке. Пострадавшие госпитализированы. Врачи оценивают состояние пациентов как средней тяжести. 
 
В настоящее время делом занимаются сотрудники правоохранительных органов. 
Теги: авария , дтп , кола , ленобласть , маршрутка , трасса
Категории: ДТП Новости СПб

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