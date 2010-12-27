На проспекте Металлистов маршрутка снесла остановку и уехала

В Красногвардейском районе Петербурга произошло ДТП с участием общественного транспорта.

Сегодня днем, 21 августа, в Петербурге маршрутка врезалась в остановку. ДТП с участием водителя "южной национальности" случилось между Красногвардейским и Калининскм районами города. Как пишут очевидцы в социальных сетях, в 14 часов дня маршрутка белого цвета врезалась в серую остановку на проспекте Металлистов. В этот момент на остановочном комплексе были люди, однако они успели вовремя разбежаться. К счастью, в данном ДТП обошлось без жертв.

Свидетели уточняют, что в металлическую конструкцию врезалась маршрутка №322. По словам людей, ее банально "занесло". Несмотря на то, что автобус фактически снес остановку, через 10 минут маршрутка уехала "куда глаза глядят".

Ранее в Репино маршрутка насмерть сбила туристку из Франции.

Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург