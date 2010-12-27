Маршрутка чуть не протаранила гаражи на Гражданском из-за отказавших тормозов

Утром в четверг, 12 октября, произошло ДТП с участием маршрутки. Свидетели говорят, что автобус вылетел на тротуар из-за отказавших тормозов.

Неприятно началось утро у пассажиров маршрутного такси 205. В четверг, 12 октября, один из микроавтобусов маршрута вылетел на тротуар и едва не врезался в гаражи на пересечении Гражданского и Суздальского проспектов.

Очевидцы аварии рассказывают, что причина в отказавших тормозах. Видимо, автобус совершал маневр для подъезда к остановке. Но отказавшая техника привела к тому, что маршрутка въехала на тротуар.

Свидетели аварии сообщают, что в результате ЧП никто не пострадал. Все пассажиры отделались испугом и пересели на другие автобусы.

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Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург