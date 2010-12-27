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В Петербурге в жутком ДТП зажало водителя фуры
Сегодня, 11:08
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Shdaria
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В Петербурге в жутком ДТП зажало водителя фуры

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В Петербурге произошло ДТП, в котором водителя фуры зажало в транспорте.

В Санкт-Петербурге 12 октября на внутреннем кольце после Мурманского шоссе произошло страшное ДТП. Очевидцы произошедшего рассказывают, что ГАЗель-Next вошла в фуру. В результате сильного сталкновения водителя фуры зажало. 

По словам свидетелей на место происшествия прибыла реанимация. Известно, что водитель остался жив. В соцсетях обсуждают случившееся и отмечают, что выжить в такой аварии - чудо. "Он даже не в рубашке родился, а в броне.. Хорошо, что жив. Такие варианты редкость.", - пишет пользователь "Вконтакте" De Ed.

Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург 

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Категории: Происшествия Новости СПб Лента новостей

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