В Петербурге запустят маршруты по системе Hop-On-Hop-Off

Например, по такой системе будет работать новый маршрут между Новой Голландией, "Авророй" и центром Петербурга.

В Петербурге начался очередной сезон навигации. В этом сезоне для желающих осмотреть город с воды, были организованы новые маршруты. Об этом в "ВКонтакте" рассказал председатель Комитета по туризму Сергей Корнеев.

В этом сезоне будет количество отправлений в Кронштадт из Петербурга и Петергофа, появится маршрут в крепость Орешек с заходом в музей "Прорыв".

Также будут введены четыре маршрута по системе Hop-on – Hop-off, благодаря которой туристы смогут в комфортных условиях перемещаться между городскими достопримечательностями. Например, по такой системе будет работать новый маршрут между Новой Голландией, "Авророй" и центром Петербурга.

Фото: Piter.tv