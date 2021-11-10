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В Петербурге запустят маршруты по системе Hop-On-Hop-Off
Сегодня, 8:12
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге запустят маршруты по системе Hop-On-Hop-Off

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Например, по такой системе будет работать новый маршрут между Новой Голландией, "Авророй" и центром Петербурга. 

В Петербурге начался очередной сезон навигации. В этом сезоне для желающих осмотреть город с воды, были организованы новые маршруты. Об этом в "ВКонтакте" рассказал председатель Комитета по туризму Сергей Корнеев.

В этом сезоне будет количество отправлений в Кронштадт из Петербурга и Петергофа, появится маршрут в крепость Орешек с заходом в музей "Прорыв". 

Также будут введены четыре маршрута по системе Hop-on – Hop-off, благодаря которой туристы смогут в комфортных условиях перемещаться между городскими достопримечательностями. Например, по такой системе будет работать новый маршрут между Новой Голландией, "Авророй" и центром Петербурга. 

Фото: Piter.tv

Теги: hop-on-hop-off, навигация
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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