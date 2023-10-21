Марокко призвало не переселять палестинцев, а начать мирный процесс

Насер Бурита оценил ситуацию на Ближнем Востоке.

Марокко отвергает какие-либо инициативы, направленные на перемещение палестинцев из Сектора Газа, а также призывает международное сообщество к запуску реального мирного процесса. Соответствующее заявление в ходе выступления на саммите в Каире сделал министр по иностранным делам королевства Насер Бурита.

Отвергаем все решения и идеи, направленные на перемещение палестинцев с их земель, а также угрозы национальной безопасности соседних стран. Необходим запуск реального мирного процесса. Насер Бурита, глава МИД Марокко

Палестинский народ пытаются уничтожить, заявил премьер Ирака.

Фото и видео: YouTube / Firstpost