Марокко призвало не переселять палестинцев, а начать мирный процесс

Марокко отвергает какие-либо инициативы, направленные на перемещение палестинцев из Сектора Газа, а также призывает международное сообщество к запуску реального мирного процесса. Соответствующее заявление в ходе выступления на саммите в Каире сделал министр по иностранным делам королевства Насер Бурита.
Отвергаем все решения и идеи, направленные на перемещение палестинцев с их земель, а также угрозы национальной безопасности соседних стран. Необходим запуск реального мирного процесса.
Насер Бурита, глава МИД Марокко
Палестинский народ пытаются уничтожить, заявил премьер Ирака.
Фото и видео: YouTube / Firstpost
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