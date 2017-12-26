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В Морском порту Петербурга забраковали 93 тонны марокканских томатов
Сегодня, 10:34
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lesjasap
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В Морском порту Петербурга забраковали 93 тонны марокканских томатов

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В Санкт-Петербурге отказались принимать 93 тонны томатов из Марокко.

Морской порт Петербурга не пустил в Северную столицу три партии марокканских томатов. Причиной отказа в ввозе зарубежной продукции стало наличие в овощах личинок южноамериканской моли. 
 
Сообщается, что специалисты из Управления Россельхознадзора по региону задержали 93 тонны продуктов. Проблемы с томатами выявил карантинный фитосанитарный контроль. “Ленинградская межобластная лаборатория” нашла в плодах живые личинки моли. Теперь груз будут обеззараживать с помощью метода фумигации. 
 
Отметим, что южноамериканская моль в основном поражает овощи в Южной Америке, Европе и Средиземноморье. Чаще всего она “нападает” именно на томаты. По оценкам статистических исследований, вредители портят от 35 до 100 процентов подготовленной продукции.
Теги: вредители , личинки , марокканские томаты , марокко , морской порт , россельхознадзор , южноамериканская моль
Категории: Новости СПб

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