Марк Милли: США смогут нанести удары по Афганистану в случае угрозы

Американский генерал прокомментировал опасность, исходящую от террористов Ближнего Востока.

Генерал Марк Милли считает, что США смогут нанести удары по Афганистану в случае выявления в регионе угрозы для национальной безопасности. Соответствующее заявление сделал на слушаниях в комитета по ассигнованиям Палаты представителей Конгресса США руководитель Комитета начальников штабов американских Вооруженных сил Марк Милли.

Мы сохраняем наблюдение, и я не буду в деталях говорить, каким образом, в какой форме, при помощи каких механизмов. И у нас имеются средства, позволяющие провести ударные операции. Марк Милли, генерал США

Эксперт добавил, что на текущий момент Вашингтон сохраняет приверженность своей прежней цели. Речь идет о гарантиях того, чтобы Афганистан никогда не смог вновь стать той платформой, с которой террористы нанесут удар по континентальной части США.

Пентагон видит попытки ИГ* (запрещенная на территории РФ террористическая организация) восстановить силы в Афганистане.

Фото и видео: YouTube / Defense Flash News