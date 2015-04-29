Марина Федункив: "Возможность прикоснуться к классике кинематографа − лучший новогодний подарок для актрисы"

В последние дни уходящего 2023 года график Марины Федункив чрезвычайно насыщенный, но любимому городу и любимым зрителям она уделила своё драгоценное время. Актриса, певица, телеведущая и шоувуман ответила на вопросы о новом проекте, новогодних традициях и рассказала о любимых новогодних фильмах.

Марина, с каким настроением вы снимались в новогоднем телепроекте "Иван Васильевич меняет всё!"?

С праздничным, ироничным, ностальгическим − настроения были самыми разными. Я очень благодарна команде ТНТ за приглашение в проект, за возможность прикоснуться к любимому кино, поработать с классными артистами, поучаствовать в создании новогоднего настроения страны.

Что бы вы назвали сильной стороной нового формата новогодних шоу от ТНТ, традицию которым заложила "Самоирония судьбы"?

Наверное, верность традициям. Мы не представляем себе Новый год без этих фильмов, этих героев. Снимая "новую версию" любимого кино, ТНТ напоминает о неповторимом оригинале, привлекает внимание молодой аудитории к киноклассике. И, конечно, это событие! Знаю, что многим наскучил формат новогодних концертов, а это что-то новое, свежий взгляд и подход к празднику.

За основу нового выпуска снова взята советская классика. А с чем у вас в жизни связан фильм Гайдая "Иван Васильевич меняет профессию"?

Я обожаю этот фильм! Это мой первый мюзикл (смеется). Очаровательная история, гениальные актёры, любимые песни, кино, которое мы разобрали на цитаты, как и многие другие шедевры Гайдая. Шутка ли, мы с этим кино практически ровесники, в этом году "Ивану Васильевичу" исполняется 50 лет.

Это кино я впервые посмотрела в школе и думала, как же круто было бы сняться в таком фильме. Выходит, что к классике кинематографа спустя много лет я всё же прикоснулась.

До Нового года остаётся меньше месяца. Как вы любите отмечать этот праздник, какие новогодние традиции существуют в вашей семье?

Зная, что в декабря вряд ли будет время украсить дом, готовимся к празднику с ноября. У нас наряжена живая ёлочка во дворе − после недавнего нашествия циклона "Ваня" она очень сказочная и снежная, есть ёлка дома. Стараемся добавить новогоднего декора в каждую комнату − гирлянды, веточка сосны, новогодние фигурки. Включаем праздничную музыку, и мою песню "Новогодняя" в том числе. И, конечно, готовимся к 31 декабря. В новогоднюю ночь я буду работать, муж будет рядом, а после мы вернёмся домой и накроем праздничный стол. Оливье, холодец − всё исключительно домашнего приготовления.

Можете ли поделиться своим топом новогодних фильмов и сериалов?

Я обожаю советские фильмы, те, что показывают по ТВ в праздники − "Ирония судьбы", "Иван Васильевич меняет профессию", "Джентльмены удачи". Любим пересматривать "Ёлки", мультик про "Гринча" и "Один дома". Новогоднее настроение обеспечено.

Какие планы на новогодние каникулы: снова съёмки или представится возможность немного отдохнуть?

В новогодние каникулы мы обычно отдыхаем. Первые дни года дома, можем позволить себе ничего не делать, никуда не спешить, выспаться, а после едем отдыхать. Стефано обещает сюрприз, пока не знаю, куда летим. Следите за новостями в соцсетях (смеется).

Чего пожелаете на Новый год своим поклонникам в Санкт-Петербурге?

Оптимизма, лёгкости и хороших людей рядом. Будьте в новом году ещё счастливее и удачливее!

Фото: ТНТ