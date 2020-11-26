Оркестр "MarimbaMix" исполнит киноклассику в Петербурге

2 мая в Петербургской Филармонии оркестр "MarimbaMix" представит программу "Классика Мирового и Советского Кино".

Программа "Классика Мирового и Советского Кино" включает в себя шедевры французского, американского (Hollywood) и советского кинематографа 60-70-80-х и 90-х годов прошлого века

Зрители услышат композиции "Игрушка" Владимира Косма, "Шербурские зонтики" Мишеля Леграна, саундтреки к голливудским шедеврам "Хороший, плохой, злой" Эннио Морриконе, "Розовая пантера" Генри Манчини, а также совместное творение Бадельта-Циммера "Пираты Карибского моря".

Кульминацией концерта станет отечественный кинематограф, самые любимые мелодии из фильмов, знакомых с детства каждому, от вальса из фильма "Берегись автомобиля" и музыки к "Я шагаю по Москве" Андрея Петрова, а также знаменитой музыкой Эдуарда Артемьева к "Свой среди чужих, чужой среди своих" до композиций "Джентльмены удачи" Геннадия Гладкова, "Иван Васильевич меняет профессию" и "Бриллиантовая рука" Александра Зацепина.

Начало в 19:00

Адрес: Невский пр, 30.

Цена билетов от 700 рублей.

Фото: предоставлено организаторами