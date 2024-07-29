Мариинка представит незавершенную оперу Модеста Мусоргского "Саламбо"

Её покажут 22 и 23 февраля.

Мариинский театр покажет сцены из ранней и незавершенной оперы Модеста Мусоргского "Саламбо" 22 и 23 февраля на Новой сцене. Произведение прозвучит под управлением дирижера Валерия Гергиева в режиссерской версии Сергея Новикова.

"Саламбо" — предтеча "Бориса Годунова". Это касается и прямых музыкальных цитат, и первого опыта автора в жанре народной музыкальной драмы в сцене жертвоприношения. Молодой Мусоргский раскрывается в этом сочинении с неожиданной стороны — как лирический композитор, который точно угадывает и передаёт чувства девушки, разрывающейся между любовью и долгом. Прослушивание "Саламбо" может подарить радость узнавания той музыки, которая впоследствии будет признана шедевром Мусоргского". Сергей Новиков

Опера будет представлена в сценографии художника-постановщика Ростислава Протасова. Партию Саламбо исполнит Юлия Маточкина, в других ролях — Михаил Петренко, Мирослав Молчанов, Максим Даминов, Ярослав Петряник, Андрей Зорин. В роли чтецов выступят Владимир Стеклов и Александр Олешко.

Стоит отметить, что в 1989 году по заказу Мариинского театра композитор Вячеслав Наговицын создал оркестровую редакцию оперы "Саламбо", которая позднее была расширена и исполнена театром на арене в Мериде в Испании. Премьера новой версии "Саламбо" состоялась в Большом театре России 2 декабря 2024 года.

Ранее Piter.TV сообщал, что спектакль "Париж для двоих" покажут 22 февраля в театре "Буфф".

Фото: пресс-служба Мариинского театра