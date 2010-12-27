Евгений Марченко ответил "Яблоку" на обвинения в незаконной агитации

Как сообщил портал Pravda.ru 14 июня, депутат Государственной думы РФ Евгений Марченко дал оценку жалобе представителей партии "Яблоко", направленной в Центральную избирательную комиссию.
В частности, в ней указывалось, что во время праздничного концерта 26 мая в Петербурге со сцены звучали призывы поддержать действующих муниципальных депутатов МО "Сергиевское". Представители "Яблока" отметили, что эти призывы распространяли депутат Госдумы Евгений Марченко, занимающий государственную должность, а также сотрудники администрации Выборгского района Петербурга и другие. По их мнению, эти действия противоречат закону "О государственной гражданской службе в РФ". Согласно нему, гражданским служащим запрещено использовать служебное положение для агитации и показу отношения к каким-либо политическим партиям.
В издании отмечают, что жалобу партии стоит считать попыткой напомнить о себе перед муниципальными выборами в Петербурге, которые должны быть объявлены 19 июня. Евгений Марченко как депутат Госдумы согласно федеральному законодательству не является госслужащим и не занимает государственную должность. К тому же, сама жалоба "об агитации" была подана за месяц до объявления выборов в муниципалитеты.
Сам депутат считает такие жалобы имитацией бурной оппозиционной деятельности – поданная ими жалоба лишена смысла. Кроме того, Марченко готовит "симметричный ответ":
"Я намерен, во-первых, инициировать запрос информации, за чей счёт Григорий Явлинский и Борис Вишневский постоянно ездят за границу. А во-вторых, выступить с законодательной инициативой о распространении понятия "Иностранный агент" не только на организации, но и на политические партии. Только тогда, когда в партии будут четко осознавать, что за нарушение российского законодательства она будет подвергнута наказанию, вплоть до полной ликвидации, только тогда в ней будут задумываться о своих политических поступках и заявлениях!",
- добавил депутат.
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