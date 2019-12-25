Марат Хуснуллин оценил меры поддержки льготной ипотеки в России

Пока что все льготные программы удается сохранить.

Вице-премьер Марат Хуснуллин прокомментировал меры поддержки льготной ипотеки на совещании с президентом РФ 24 марта. Решение в этой сфере он назвал важным и актуальным, сообщил портал "Строительный Петербург".

Несмотря на напряженную экономическую ситуацию, на данный момент удается сохранить все действовавшие ранее льготные программы: семейную, дальневосточную и сельскую.

Государство продолжит субсидировать их все в прежнем объеме, несмотря на рост банковских процентов. Марат Хуснуллин.

Кроме того, удалось сохранить ипотеки на новостройки. Нужно учитывать, что условия немного изменились, так как Центробанк повысил ключевую ставку.

При ключевой ставке в 9,5% процентная ставка по льготной ипотеке составляла 7%. Теперь, когда ключевая ставка выросла до 20%, показатель увеличился до 12%. По словам вице-премьера, по факту власть расширила поддержку ипотечного кредитования для того, чтобы поддержать граждан.

У тех, кто взял ипотеку под 7%, процент не изменился.

Еще из позитивных новостей: допустимый объем льготной ипотеки в Петербурге, Москве и Московской области вырос с 3 до 12 млн рублей, то есть в 4 раза. В остальных регионах — с 3 до 6 млн.

Фото: ВКонтакте / Марат Хуснуллин