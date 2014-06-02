Мануфактура братьев Максвелл полыхала в Невском районе

Его возвели в 1884 году. Ранее оно носило название фабрика «Рабочий».

Днем 19 октября в историческом доме начался пожар по адресу проспект Обуховской Обороны, 86. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу.

В кирпичном пятиэтажном складском здании загорелась продукция на площади 20 квадратных метров. В 16:11 пожар локализовали. Обошлось без пострадавших. На борьбу с огнем отправились 25 спасателей и пять пожарных машин.

По этому адресу находится Спасская и Петровская мануфактуры. Это Мануфактура братьев Максвелл, производственное здание с газгольдером и дымовой трубой. Его возвели в 1884 году. Ранее оно носило название фабрика "Рабочий".

Фото: Piter.tv

