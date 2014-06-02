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Мануфактура братьев Максвелл полыхала в Невском районе
Сегодня, 19:54
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Мануфактура братьев Максвелл полыхала в Невском районе

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Его возвели в 1884 году. Ранее оно носило название фабрика «Рабочий». 

Днем 19 октября в историческом доме начался пожар по адресу проспект Обуховской Обороны, 86. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу.

В кирпичном пятиэтажном складском здании загорелась продукция на площади 20 квадратных метров. В 16:11 пожар локализовали. Обошлось без пострадавших. На борьбу с огнем отправились 25 спасателей и пять пожарных машин. 

По этому адресу находится Спасская и Петровская мануфактуры. Это Мануфактура братьев Максвелл, производственное здание с газгольдером и дымовой трубой. Его возвели в 1884 году. Ранее оно носило название фабрика "Рабочий". 

Фото: Piter.tv
 

Теги: мануфактура братьев максвелл, огонь, спасатели
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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