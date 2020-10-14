Мантуров заявил, что системообразующие предприятия продолжат работу в нерабочие дни

Это также касается продуктового ритейла.

Глава Минпромторга Денис Мантуров заявил через пресс-службу ведомства, что в нерабочие дни должны продолжить работу системообразующие предприятия, продуктовый ритейл и компании, задействованные в выпуске и поставках антиковидной продукции.

Безусловно, в объявленный президентом период нерабочих дней должны продолжить бесперебойную работу системообразующие предприятия, производства непрерывного цикла, все предприятия, задействованные в выпуске и цепочках поставок антиковидной номенклатуры, а также продуктовый ритейл. Денис Мантуров, глава Минпромторга

Мантуров подчеркнул, что необходимо предусмотреть также возможность россиян приобретать все товары первой необходимости беспрепятственно.

Фото: kremlin.ru