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Мантуров заявил, что системообразующие предприятия продолжат работу в нерабочие дни
Сегодня, 9:44
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Мантуров заявил, что системообразующие предприятия продолжат работу в нерабочие дни

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Это также касается продуктового ритейла.

Глава Минпромторга Денис Мантуров заявил через пресс-службу ведомства, что в нерабочие дни должны продолжить работу системообразующие предприятия, продуктовый ритейл и компании, задействованные в выпуске и поставках антиковидной продукции.

Безусловно, в объявленный президентом период нерабочих дней должны продолжить бесперебойную работу системообразующие предприятия, производства непрерывного цикла, все предприятия, задействованные в выпуске и цепочках поставок антиковидной номенклатуры, а также продуктовый ритейл.

Денис Мантуров, глава Минпромторга

Мантуров подчеркнул, что необходимо предусмотреть также возможность россиян приобретать все товары первой необходимости беспрепятственно.

Фото: kremlin.ru

Теги: минпромторг денис мантуров, системообразующие организации
Категории: Новости России, Лента новостей,

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